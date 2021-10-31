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Роналду – рятівник Сульшера! Португалець забив фантастичний гол у матчі АПЛ

Сергій Шаховець
31 жовтня, 10:38
Відставка головного тренера Манчестер Юнайтед відкладається. За це норвежець повинен дякувати феноменальному португальському бомбардиру

Кріштіану Роналду забив гол у матчі з Тоттенхемом / Фото: Reuters

У матчі 10-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед на виїзді розгромив Тоттенгем із рахунком 3:0.

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Величезний внесок у перемогу "червоних дияволів" зробив лідер команди Кріштіану Роналду.

Наприкінці першого тайму 36-річний форвард в один дотик замкнув передачу Бруно Фернандеша.

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Другий м'яч МЮ забив Едінсон Кавані, а гольову передачу йому зробив Роналду. Ви тільки подивіться на цей пас-цукерку!

На 71-й хвилині гри Уле-Гуннар Сульшер дав відпочити своєму найкращому футболісту. На заміну вийшов Маркус Рашфорд, який поставив фінальну крапку – 3:0.

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Це перша перемога "дияволів" у п'яти останніх поєдинках в АПЛ. Схоже, тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер може перевести дух – найближчим часом відставка йому не загрожує.

"Кріштіану Роналду – просто найкращий! Якщо він не забиває в одному моменті, одразу ж зосереджений на наступному. Оце гол! Якщо Роналду не в потрібному місці, коли йде передача, то це не Роналду", – розсипався у компліментах після матчу тренер Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, 10-й тур.

Тоттенгем – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голи: Роналду, 39, Кавані, 64, Рашфорд, 86

ОГЛЯД МАТЧУ

Зазначимо, що після 10 турів МЮ займає п'яту сходинку в таблиці англійської Прем'єр-ліги. А португальський форвард "червоних дияволів" забив свій 4-й гол у 7 матчах АПЛ.

Раніше ми повідомляли, що Роналду та його дівчина Джорджина чекають на двійню.

Велика сім'я Роналду

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