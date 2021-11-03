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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Роналду шокував Малиновського та обійшов головного тренера за голами за МЮ

Любомир Луканюк
3 листопада, 00:15
Кріштіану врятував Манчестер Юнайтед і забив за англійський клуб на один гол більше, ніж Уле Гуннар Сульшер

Роналду приніс нічию МЮ / Фото: REUTERS

У Бергамо завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Аталанта у компенсований час згаяла перемогу над Манчестер Юнайтед.

Двічі господарі поля вели у рахунку по ходу матчу та двічі Кріштіану Роналду забивав за МЮ. У компенсований час до першого та другого таймів.

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Отже, Кріштіану забив свій 127-й гол за МЮ за кар'єру у всіх турнірах. І обійшов за голами нинішнього головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера. Роналду забив 127 голів у 303 матчах, Сульшеру знадобилося 366 ігор.

Зазначимо, що український півзахисник команди Руслан Малиновський залишився у запасі.

Аталанта – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голи: Ілічич (12), Сапата (56) – Роналду (45+1), Роналду (90+1)

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