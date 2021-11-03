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Роналду шокировал Малиновского и обошел главного тренера по голам за МЮ

Любомир Луканюк
3 ноября, 00:15
Криштиану спас Манчестер Юнайтед и забил за английский клуб на один гол больше, чем Уле Гуннар Сульшер

Роналду принес ничью МЮ / Фото: REUTERS

В Бергамо завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Аталанта в компенсированное время упустила победу над Манчестер Юнайтед.

Дважды хозяева поля вели в счете по ходу матче и дважды Криштиану Роналду забивал за МЮ. В компенсированное время к первому и второму таймам.

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Таким образом, Криштиану забил свой 127-й гол за МЮ за карьеру во всех турнирах. И обошел по голам нынешнего главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Роналду забил 127 голов в 303 матчах, Сульшеру потребовалось 366 игр.

Отметим, что украинский полузащитник команды Руслан Малиновский остался в запасе.

Аталанта – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Иличич (12), Сапата (56) – Роналду (45+1), Роналду (90+1)

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