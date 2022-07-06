Роналду саботує тренування МЮ. Зірковий португалець хоче залишити клуб заради ЛЧ

Кріштіану Роналду прагне виступати в Лізі чемпіонів

Минулий сезон вийшов для Манчестер Юнайтед вкрай невдалим. "Червоні дияволи" посіли лише шосте місце в АПЛ, вилетіли на ранніх стадіях кубкових турнірів і поступилися в 1/8 фіналу ЛЧ Атлетіко.

До наступного сезону клуб входитиме з новим головним тренером Еріком тен Хаагом. Щоправда, Юнайтед ризикує втратити свою зірку Кріштіану Роналду.

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37-річний португалець не має наміру продовжувати кар'єру на "Олд Траффорд" і агент уже розпочав пошук нового клубу для нього. Як повідомляє Goal.com, Роналду пропустив усі тренування МЮ перед стартом нового сезону

У самому клубі також не впевнені, що Кріштіану повернеться. У послугах нападника зацікавлена Баварія, також не проти підписати CR7 Барселона та Атлетіко.

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Кріштіану Роналду забив, але МЮ так і не виграв / Фото: Getty Images

Головною мотивацією Роналду у зміні клубу є можливість грати у Лізі чемпіонів. Усього за минулий сезон португалець провів 38 матчів, забивши 24 голи і віддавши три асисти.