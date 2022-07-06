Роналду саботирует тренировки МЮ. Звездный португалец хочет покинуть клуб ради ЛЧ

Криштиану Роналду рвется выступать в Лиге чемпионов
Прошлый сезон вышел для Манчестер Юнайтед крайне неудачным. "Красные дьяволы" заняли лишь шестое место в АПЛ, вылетели на ранних стадиях кубковых турниров и уступили в 1/8 финала ЛЧ Атлетико.
В следующий сезон клуб будет входить с новым главным тренером Эриком тен Хаагом. Правда, при этом Юнайтед рискует потерять свою звезду Криштиану Роналду.
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37-летний португалец не намерен продолжать карьеру на "Олд Траффорд" и агент уже начал поиск нового клуба для него. Как сообщает Goal.com, Роналду пропустил все тренировки МЮ перед стартом нового сезона.
В самом клубе также не уверены, что Криштиану вернется. В услугах нападающего заинтересована Бавария, также не против подписать CR7 Барселона и Атлетико.
Главной мотивацией Роналду в смене клуба является возможность играть в Лиге чемпионов. Всего за прошлый сезон португалец провел 38 матчей, забив 24 гола и отдав три ассиста.