Романчук: "Нести з Мариною прапор на закритті Ігор? Ні, я дуже хочу додому"

Наш плавець Михайло Романчук виграв вже дві нагороди в Токіо, тепер черга поборотися за медаль його дружини Марини Бех, яка пробилася в фінал стрибків у довжину

Марина может собрать в семью полный комплект наград Токио-2020

На Олімпійських іграх в Токіо може трапиться унікальна для нашого спорту подія. Чоловік і дружина виграють нагороди. Михайло Романчук свою частину програми вже виконав. Він взяв "бронзу" і "срібло" в плаванні.

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Коли сьогодні Михайло виходив на старт дистанції 1500 метрів, то його дружина Марина Бех проходила кваліфікацію в стрибках у довжину.

Один з колег журналістів пожартував: "Михайле, ви не залишили варіантів Марині. Тепер їй потрібно брати "золото , щоб у родині був повний комплект токійських нагород".

"Я буду дуже щасливий. Я буду всім серцем вболівати за неї. Я прийду на стадіон підтримувати. Я знаю, що вона у мене дуже сильна дівчинка і зможе показати себе", – відповів Романчук.

Природно, якщо Марина виграє медаль, то питання, хто повинен нести прапор України на церемонії закриття могло би відпасти само собою. Але Романчук з дружиною не збираються залишатися в Токіо до кінця Ігор.

"У нас вже квитки на 5 серпня. Я не був удома два з половиною місяці. Я неймовірно сильно хочу додому. Я скупив за домом. Ми з Мариною поїдемо в Хмельницький і будемо там відпочивати", – зізнався Михайло.

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