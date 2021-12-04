Різник – гроза пенальтистів! Рух не зумів дотиснути Ворсклу через сейв воротаря полтавців

Воротар Ворскли Дмитро Різник - спеціаліст з пенальті / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Полтавська Ворскла, після великої поразки (1:5) своєму конкуренту за третє місце Дніпру-1, значно ускладнила свої турнірні перспективи. Для того, щоб далеко не відпустити дніпрян і Зорю, полтавці зобов'язані набирати максимум очок у двох матчах, що залишилися.

Перший тайм матчу 17-го туру між Рухом та Ворсклою був за господарями поля. Наприкінці першої 45-хвилинки львів'яни отримали чудовий шанс відкрити рахунок у матчі.

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Під час затяжної атаки Руху, Сича збили у штрафному майданчику Ворскли. Пенальті взявся пробивати Юрій Климчук, але воротар полтавців відбив удар форварда.

Для Дмитра Різника це п'ятий пенальті поспіль, який він відбив у нинішньому сезоні. Це новий рекорд чемпіонатів України!

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На 61-й хвилині матчу форвард Ворскли Данило Кравчук заробив другу жовту картку та залишив свою команду у меншості.

У час, що залишився, футболісти Руху так і не зуміли реалізувати свою чисельну перевагу. У результаті безголева нічия, в чому велика заслуга голкіпера Ворскли Дмитра Різника.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 17 тур.

Рух – Ворскла – 0:0.

Рух: Паньків – Сич, Дідик, Білий, Роман – Сапуга, Федорчук – Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мисик, 66) – Климчук.

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу – Челядін, Пуцлін – Рангел, О. Тілль (Пешич, 75), Кане – Степанюк (Кравчук, 46).

Вилучення: Кравчук, 61 (друге попередження).

На 38-й хвилині Клімчук ("Рух") не забив пенальті (воротар).

Полтавчани набрали одне очко у свою скарбничку та залишилися на п'ятому місці у турнірній таблиці. Рух зберіг за собою 11-й рядок у чемпіонаті.