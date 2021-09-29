Рінат Ахметов: Віддаю перевагу перегляду футболу по телевізору, по-старому

Президент Шахтаря Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Інтера президент Шахтаря Рінат Ахметов дав інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

У ньому він розповів про любов до Шахтаря, мрію про повернення до Донецька, про перемогу Усика в бою за три чемпіонські пояси, і про італійського тренера своєї команди.

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Повний переклад інтерв'ю: "Ніколи не буду володіти іншою командою. Я люблю Шахтар"

В інтерв'ю італійський журналіст нагадав, що власник DAZN Леонід Блаватник, що народився в Одесі, зробив ставку на стрімінг футбольних трансляцій.

"Я все ще вважаю за краще дивитися футбол по телевізору, по-старому, але дуже ймовірно, що за стрімінговимі платформами майбутнє", – вважає Рінат Ахметов.

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Наступний матч Шахтар проведе 3 жовтня проти київського Динамо (початок – о 19:30).

У Лізі чемпіонів два найближчі поєдинки – проти Реала. 19 жовтня в Києві, 3 листопада в Мадриді.

Календар матчів Ліги чемпіонів по всіх групах.