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Аякс 2
Бешикташ 0
28 сентября 19:45
Шахтер 0
Интер 0
28 сентября 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 сентября 22:00
Порту 1
Ливерпуль 5
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Милан 1
Атлетико 2
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Боруссия Д 1
Спортинг 0
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Реал 1
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Аталанта --
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Зенит --
Мальме --
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Динамо --
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
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Вольфсбург --
Севилья --
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Ювентус --
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Рух --
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Колос --
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Львов --
Днепр-1 --
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Ринат Ахметов: Предпочитаю смотреть футбол по телевизору, по старинке

Андрей Трофимов
29 сентября, 07:41
Президент Шахтера считает, что за стриминговыми платформами будущее

Президент Шахтера Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Накануне матча Лиги чемпионов против Интера президент Шахтера Ринат Ахметов дал интервью итальянскому изданию La Repubblica.

В нем он рассказал о любви к Шахтеру, мечте о возвращении в Донецк, о победе Усика в бою за три чемпионских пояса, и об итальянском тренере своей команды.

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Полный перевод интервью: "Никогда не буду владеть другой командой. Я люблю Шахтер"

В интервью итальянский журналист напомнил, что владелец DAZN Леонид Блаватник, родившийся в Одессе, сделал ставку на стриминг футбольных трансляций.

"Я все еще предпочитаю смотреть футбол по телевизору, по старинке, но весьма вероятно, что за стриминговыми платформами будущее", – считает Ринат Ахметов.

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Следующий матч Шахтер проведет 3 октября против киевского Динамо (начало – в 19:30).

В Лиге чемпионов два ближайших поединка – против Реала. 19 октября в Киеве, 3 ноября в Мадриде.

Календарь матчей Лиги чемпионов по всех группах.

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