28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Интер: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Ринат Ахметов дал интервью La Repubblica: "Никогда не буду владеть другой командой. Я люблю Шахтер"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 сентября, 17:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент Шахтера Ринат Ахметов дал интервью одному из ведущих итальянских медиа
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Приводим перевод материала издания La Repubblica.

Это один из самых богатых людей в Украине, у которого есть интересы в сфере медиа, добычи полезных ископаемых, в производстве стали. Это человек, который вывел Шахтер на самый высокий уровень.

"Я горжусь тем, что я президент уже 25 лет. Секрет моего футбольного долголетия в том, что я люблю Шахтер, люблю Донецк и люблю наших болельщиков. Надеюсь продолжать работать еще очень долго. Я никогда не буду владеть другой командой", – говорит Ринат Леонидович Ахметов.

Реклама

- В 2002-м вы одержали первую победу в чемпионате Украины под руководством Невио Скалы. Сейчас вы пригласили Де Дзерби. Что особенного в итальянских тренерах?
- Итальянская школа одна из самых сильных в мире. Я доверяю итальянцам. Они тактики, стратеги, мотиваторы и отличные люди. Имя Невио Скалы навсегда будет вписано в историю Шахтера золотыми буквами. Мне повезло работать с ним и с его тренерским штабом, это Невио привел нас к первой победе в чемпионате Украины, сделав счастливыми. Теперь мы будем двигаться вперед с Роберто Де Дзерби, разделяя боль и радость, создавая Шахтер будущего.

- Какие профессиональные и личностные аспекты нового тренера вы можете отметить?
- Роберто отличный молодой тренер, амбициозный и чудесный человек. Я верю в его талант и в его идеи. Я очень доволен, что на прошлой неделе Роберто выиграл свой первый трофей с Шахтером, Суперкубок Украины, обыграв киевское Динамо. Это был красивый матч и победа, подарившая много эмоций.

Реклама

- Интер под руководством Индзаги стал более или менее сильным в сравнении с периодом работы Конте?
- Сначала нужно сыграть, а потом уже оценивать. Интер с Конте был очень сильным. Тот факт, что в прошлом сезоне нам удалось сыграть с ними вничью, расцениваю как большое везение. Сегодняшний Интер тоже очень силен. У него сильный тренер, сильные игроки. Думаю, что нас ожидают два тяжелых матча, но надеюсь, они будут интересными.

- В Шахтере много игроков, приехавших из Бразилии. Как родилась эта связь?
- У нас очень сильные игроки и команда с огромным потенциалом. Наши скауты – это профессионалы высокого уровня, способные выискивать очень талантливых игроков. Как правило, к нам приходят молодые футболисты, они получают огромный опыт, растут вместе с клубом и помогают выигрывать трофеи. В свою очередь клуб помогает им выходить на самый высокий уровень. Бразильские футболисты очень талантливые и креативные, они могут устроить спектакль на поле. Это мне очень нравится, и я уверен, что нравится нашим болельщикам. Нам недостаточно просто побеждать. Мы хотим показывать красивый атакующий футбол.

Реклама

- Вы уже почти семь лет не играете на "Донбасс-Арене".
- Тот факт, что Шахтер не играет на своем стадионе, по сути, катастрофа для всех нас. К сожалению, мы не можем знать, когда мы наконец-то сможем вернуться домой. Как и миллионы моих соотечественников, я очень хочу, чтобы это случилось как можно раньше.

- Шахтер в 2009-м выиграл Кубок УЕФА. Насколько это было важно для имиджа Украины в мире?
- Завоевание важных трофеев оказывает позитивное влияние на имидж страны. Эта победа была очень важна для наших болельщиков, для нашей команды и лично для меня. Это момент нашего триумфа, и мы этим очень гордимся.

- Вы болели за боксера Александра Усика, который победил Энтони Джошуа в Лондоне, завоевав самые важные пояса в мире среди супертяжей?
- Конечно, я радовался и был сильно взволнован. Александр Усик – большой человек, и я хотел бы еще раз поздравить его с победой. Это большая гордость для Украины и каждого украинца.

- Украинец Лен Блаватник, владелец DAZN, сделал ставку на стриминг футбольных трансляций. Вы с этим согласны?
- Я все еще предпочитаю смотреть футбол по телевизору, по старинке, но весьма вероятно, что за стриминговыми платформами будущее.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Победный гопак Усика!
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Сегодня

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

Завтра

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Пятница, 1 октября
19:30
Суббота, 2 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять