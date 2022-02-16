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Рінат Ахметов обіграв мера Маріуполя у баскетбол (відео)

Павло Василенко
16 лютого, 14:26
Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов та мер Маріуполя Вадим Бойченко влаштували серйозний спортивний батл

Рінат Ахметов із баскетбольним м'ячем - на "ти" / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM президент ФК Шахтар Рінат Ахметов спочатку зіграв із мером міста Вадимом Бойченком у футбол.

Їхня серія пенальті завершилася внічию – 1:1.

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А ось на баскетбольному майданчику, куди вони згодом перебралися, переміг Рінат Ахметов.

Він із третьої спроби закинув м'яч у кошик, а Бойченку це так і не вдалося.

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Раніше Рінат Ахметов розповів про свою головну мрію. Підприємець мріє повернутися до рідного Донецька, коли там знову майорітимуть українські прапори.