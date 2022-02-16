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Ринат Ахметов обыграл мэра Мариуполя в баскетбол (видео)

Павел Василенко
16 февраля, 14:26
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов и мэр Мариуполя Вадим Бойченко устроили серьезный спортивный батл

Ринат Ахметов с баскетбольным мячом - на "ты" / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM президент ФК Шахтер Ринат Ахметов сперва сыграл с мэром города Вадимом Бойченко в футбол.

Их серия пенальти завершилась вничью – 1:1.

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А вот на баскетбольной площадке, куда они со временем перебрались, победил Ринат Ахметов.

Он с третьего попытки забросил мяч в кольцо, а Бойченко это так и не удалось.

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Ранее Ринат Ахметов рассказал о своей главной мечте. Предприниматель мечтает вернуться в родной Донецк, когда там вновь поднимут украинские флаги.