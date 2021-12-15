Результати жеребкування Кубка України: усі пари 1/4 фіналу

Кубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У середу, 15 грудня, у Будинку футболу у Києві відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

Воно відбувалося за два дні після скандального жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів, яке через збій системи довелося проводити повторно.

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Тут минулося без збоїв.

Жеребкування чвертьфіналів українського національного Кубка проводили олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шемякіна та володар Кубка Кубків-1986 Василь Рац.

Утворилися такі пари:

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КУБОК УКРАЇНИ. 1/4 ФІНАЛУ

Олександрія – Динамо

ФК Львів – Шахтар

Дніпро-1 – Ворскла

Металіст – Зоря

Матчі відбудуться на полях команд, які вказані першими.

Зазначимо, що Динамо, Шахтар, Ворскла та Зоря були сіяними, а тому на етапі 1/4 фіналу не могли зустрітись один з одним.

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ВІДЕО ЖЕРЕБКУВАННЯ

Базовий день матчів 1/4 фіналу – 2 березня 2022 року. Володаря трофею планують визначити 11 травня.

Кубок України / Фото: УАФ

Нагадаємо, володарем Кубка України-2021 стало Динамо, яке в додатковий час здолало з рахунком 1:0 Зорю.