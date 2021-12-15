Результати жеребкування Кубка України: усі пари 1/4 фіналу

Кубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
У середу, 15 грудня, у Будинку футболу у Києві відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.
Воно відбувалося за два дні після скандального жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів, яке через збій системи довелося проводити повторно.
Тут минулося без збоїв.
Жеребкування чвертьфіналів українського національного Кубка проводили олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шемякіна та володар Кубка Кубків-1986 Василь Рац.
Утворилися такі пари:
КУБОК УКРАЇНИ. 1/4 ФІНАЛУ
- Олександрія – Динамо
- ФК Львів – Шахтар
- Дніпро-1 – Ворскла
- Металіст – Зоря
Матчі відбудуться на полях команд, які вказані першими.
Зазначимо, що Динамо, Шахтар, Ворскла та Зоря були сіяними, а тому на етапі 1/4 фіналу не могли зустрітись один з одним.
ВІДЕО ЖЕРЕБКУВАННЯ
Базовий день матчів 1/4 фіналу – 2 березня 2022 року. Володаря трофею планують визначити 11 травня.
Нагадаємо, володарем Кубка України-2021 стало Динамо, яке в додатковий час здолало з рахунком 1:0 Зорю.