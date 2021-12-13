Тепер правильно: результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Завершилося повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В УЄФА довелося знову витягати кульки через збій системи

Відбулася повторне жеребкування Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Організатори провели повторне жеребкування плей-офф, внаслідок чого визначилися такі пари:

Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина)

Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія)

Бенфіка (Португалія) – Аякс (Нідерланди)

Челсі (Англія) – Лілль (Франція)

Атлетико (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія)

Вільярреал (Іспанія) – Ювентус (Італія)

Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія)

Реал (Іспанія) – Парі Сен-Жермен (Франція)

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.

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Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на Газпром Арені 28 травня 2022 року.

Чому проводили повторне жеребкування

Під час першого жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанський Вільярреал та англійський Манчестер Юнайтед помилково звели у пару.

Оскільки ці команди грали разом у груповому раунді Ліги чемпіонів, за правилами, вони не могли зустрітись у 1/8 фіналу турніру.

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Такі пари випали спочатку:

УЄФА довелося викручуватись на ходу. Для Вільярреала витягли Манчестер Сіті, а кулька з Юнайтед була утилізована.

Проте у зв'язку із цим Атлетико залишився без пари. Суперником "матрацників" автоматично став Манчестер Юнайтед, що порушує регламент жеребкування.