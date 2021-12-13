Тепер правильно: результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Організатори провели повторне жеребкування плей-офф, внаслідок чого визначилися такі пари:
- Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина)
- Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія)
- Бенфіка (Португалія) – Аякс (Нідерланди)
- Челсі (Англія) – Лілль (Франція)
- Атлетико (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія)
- Вільярреал (Іспанія) – Ювентус (Італія)
- Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія)
- Реал (Іспанія) – Парі Сен-Жермен (Франція)
Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки у відповідь пройдуть 8/9/15/16 березня.
Фінал Ліги чемпіонів-2021/22 пройде в Санкт-Петербурзі на Газпром Арені 28 травня 2022 року.
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Чому проводили повторне жеребкування
Під час першого жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанський Вільярреал та англійський Манчестер Юнайтед помилково звели у пару.
Оскільки ці команди грали разом у груповому раунді Ліги чемпіонів, за правилами, вони не могли зустрітись у 1/8 фіналу турніру.
Такі пари випали спочатку:
УЄФА довелося викручуватись на ходу. Для Вільярреала витягли Манчестер Сіті, а кулька з Юнайтед була утилізована.
Проте у зв'язку із цим Атлетико залишився без пари. Суперником "матрацників" автоматично став Манчестер Юнайтед, що порушує регламент жеребкування.