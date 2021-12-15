Результаты жеребьевки Кубка Украины: все пары 1/4 финала

Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 15 декабря, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

Она проходила спустя два дня после скандальной жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов, которую из-за сбоя системы пришлось проводить по второму кругу.

Реклама

Тут все обошлось без сбоев.

Жеребьевку четвертьфиналов украинского национального Кубка проводили олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Шемякина и обладатель Кубка Кубков-1986 Василий Рац.

Образовались следующие пары:

Реклама

КУБОК УКРАИНЫ. 1/4 ФИНАЛА

Александрия – Динамо

ФК Львов – Шахтер

Днепр-1 – Ворскла

Металлист – Заря

Матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

Отметим, что Динамо, Шахтер, Ворскла и Заря были сеяными, а потому на этапе 1/4 финала не могли встретиться друг с другом.

Реклама

ВИДЕО ЖЕРЕБЬЕВКИ

Базовый день матчей 1/4 финала – 2 марта 2022 года. Обладателя трофея планируют определить 11 мая.

Кубок Украины / Фото: УАФ

Напомним, обладателем Кубка Украины-2021 стало Динамо, в дополнительное время одолевшее со счетом 1:0 Зарю.