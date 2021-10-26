Рейтинг Усика росте як "на дріжджах"! А куди подівся Ф'юрі?

Усик другий боксер у світі за версією The Ring, а для Ф'юрі не знайшлося місця у Топ-10 / Фото: Колаж: Сьогодні
Очолює рейтинг Топ-10 чемпіон світу у середній вазі Сауль Альварес. Знайшлося місце в еліті світового боксу і для двох українців.
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На другому місці у списку найкращих видання The Ring розташувався чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик. Другий український боксер у рейтингу Василь Ломаченко посідає дев'яте місце.
Цікаво, що у Топ-10 не знайшлося місця для чемпіона світу у хевівейті за версією WBC Тайсону Ф'юрі, який переміг у третьому поєдинку проти Деонтея Уайлдера.
Рейтинг P4P від The Ring:
- 1. Сауль Альварес (Мексика)
- 2. Олександр Усик (Україна)
- 3. Наоя Іноуе (Японія)
- 4. Теренс Кроуфорд (США)
- 5. Джош Тейлор (Велика Британія)
- 6. Еррол Спенс (США)
- 7. Теофімо Лопес (США)
- 8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)
- 9. Василь Ломаченко (Україна)
- 10. Казуто Іока (Японія)
Раніше ми публікували рейтинг найкращих боксерів за версією ESPN, так у ньому Циганський король виявився вищим за Усика.