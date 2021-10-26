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Чорноморець --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Рейтинг Усика росте як "на дріжджах"! А куди подівся Ф'юрі?

Сергій Шаховець
26 жовтня, 18:19
Престижне видання The Ring представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій

Усик другий боксер у світі за версією The Ring, а для Ф'юрі не знайшлося місця у Топ-10 / Фото: Колаж: Сьогодні

Очолює рейтинг Топ-10 чемпіон світу у середній вазі Сауль Альварес. Знайшлося місце в еліті світового боксу і для двох українців.

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На другому місці у списку найкращих видання The Ring розташувався чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик. Другий український боксер у рейтингу Василь Ломаченко посідає дев'яте місце.

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Цікаво, що у Топ-10 не знайшлося місця для чемпіона світу у хевівейті за версією WBC Тайсону Ф'юрі, який переміг у третьому поєдинку проти Деонтея Уайлдера.

Рейтинг P4P від The Ring:

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  • 1. Сауль Альварес (Мексика)
  • 2. Олександр Усик (Україна)
  • 3. Наоя Іноуе (Японія)
  • 4. Теренс Кроуфорд (США)
  • 5. Джош Тейлор (Велика Британія)
  • 6. Еррол Спенс (США)
  • 7. Теофімо Лопес (США)
  • 8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)
  • 9. Василь Ломаченко (Україна)
  • 10. Казуто Іока (Японія)

Раніше ми публікували рейтинг найкращих боксерів за версією ESPN, так у ньому Циганський король виявився вищим за Усика.