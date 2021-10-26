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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Рейтинг Усика растет как "на дрожжах"! А куда подевался Фьюри?

Сергей Шаховец
26 октября, 18:19
Престижное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий

Усик второй боксер в мире по версии The Ring, а для Фьюри не нашлось места в Топ-10 / Фото: Коллаж: Сегодня

Возглавляет рейтинг Топ-10 чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес. Нашлось место в элите мирового бокса и для двух украинцев.

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На втором месте в списке лучших издания The Ring расположился чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. Второй украинский боксер в рейтинге Василий Ломаченко занимает девятое место.

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Интересно, что в Топ-10 не нашлось места для чемпиона мира в хэвивейте по версии WBC Тайсону Фьюри, победившему в третьем поединке против Деонтея Уайлдера.

Рейтинг P4P от The Ring:

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  • 1. Сауль Альварес (Мексика)
  • 2. Александр Усик (Украина)
  • 3. Наоя Иноуэ (Япония)
  • 4. Теренс Кроуфорд (США)
  • 5. Джош Тейлор (Великобритания)
  • 6. Эррол Спенс (США)
  • 7. Теофимо Лопес (США)
  • 8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
  • 9. Василий Ломаченко (Украина)
  • 10. Казуто Иока (Япония)

Ранее мы публиковали рейтинг лучших боксеров по версии ESPN, так в нем Цыганский король оказался выше Усика.