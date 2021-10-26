Рейтинг Усика растет как "на дрожжах"! А куда подевался Фьюри?

Усик второй боксер в мире по версии The Ring, а для Фьюри не нашлось места в Топ-10 / Фото: Коллаж: Сегодня
Возглавляет рейтинг Топ-10 чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес. Нашлось место в элите мирового бокса и для двух украинцев.
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На втором месте в списке лучших издания The Ring расположился чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. Второй украинский боксер в рейтинге Василий Ломаченко занимает девятое место.
Интересно, что в Топ-10 не нашлось места для чемпиона мира в хэвивейте по версии WBC Тайсону Фьюри, победившему в третьем поединке против Деонтея Уайлдера.
Рейтинг P4P от The Ring:
- 1. Сауль Альварес (Мексика)
- 2. Александр Усик (Украина)
- 3. Наоя Иноуэ (Япония)
- 4. Теренс Кроуфорд (США)
- 5. Джош Тейлор (Великобритания)
- 6. Эррол Спенс (США)
- 7. Теофимо Лопес (США)
- 8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
- 9. Василий Ломаченко (Украина)
- 10. Казуто Иока (Япония)
Ранее мы публиковали рейтинг лучших боксеров по версии ESPN, так в нем Цыганский король оказался выше Усика.