1 червня 19:00
Польща 2
Уельс 1
1 червня 46’
Шотландія 0
Україна 0
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Реванш Усик – Джошуа відбудеться під гігантським куполом

Сергій Шаховець
1 червня, 22:17
Хоча точну дату поєдинку Усик – Джошуа ще не затверджено, вже стала відома арена, де відбудеться мегафайт

На глядачів арени Jeddah Superdome чекає неймовірне видовище / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними видання Sky Sports, реванш чемпіона світу за версіями WBA/WBO/IBF у суперважкій вазі Олександра Усика з Ентоні Джошуа прийме арена Jeddah Super Dome у Джідді, Саудівська Аравія.

Багатофункціональна споруда може вмістити до 40 тисяч глядачів. У лютому цього року Jeddah Super Dome приймала один із івентів рестлінг-промоушену WWE.

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Арена була відкрита в 2021 році і відразу ж стала відомою тим, що побила два рекорди по конструкції будівлі. Споруда має найбільший безперервний купол – діаметр 210 м, а висота 46 м.

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Як повідомляє джерело, Jeddah Super Dome планує провести реванш Усик – Джошуа 23 липня, хоча раніше з'явилась інформація про перенос бою.

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Нагадаємо, що перший бій українець переконливо виграв у Джошуа та забрав усі чемпіонські пояси.

Хірн: "Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 23 липня"