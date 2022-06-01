Реванш Усик – Джошуа состоится под гигантским куполом

Зрителей арены Jeddah Superdome ждет невероятное зрелище / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным издания Sky Sports, реванш чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александра Усика с Энтони Джошуа примет арена Jeddah Super Dome в Джидде, Саудовская Аравия.

Многофункциональное сооружение может вместить до 40 тысяч зрителей. В феврале этого года Jeddah Super Dome принимала один из ивентов рестлинг-промоушена WWE.

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Арена была открыта в 2021 году и сразу же стала известна тем, что побила два рекорда по конструкции здания. Сооружение имеет самый большой непрерывный неоткрывающийся купол – диаметр 210 м, а высота 46 м.

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Как сообщает источник, Jeddah Super Dome планирует провести реванш Усик – Джошуа 23 июля, хотя раньше появилась информация о переносе боя.

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Напомним, что первый бой украинец убедительно выиграл у Джошуа и забрал все чемпионские пояса.