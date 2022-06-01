1 июня 19:00
Польша 2
Уэльс 1
1 июня 45+1’
Шотландия 0
Украина 1
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Реванш Усик – Джошуа состоится под гигантским куполом

Сергей Шаховец
1 июня, 22:17
Хотя точная дата поединка Усик – Джошуа еще не утверждена, уже стала известна арена, где состоится мегафайт

Зрителей арены Jeddah Superdome ждет невероятное зрелище / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным издания Sky Sports, реванш чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александра Усика с Энтони Джошуа примет арена Jeddah Super Dome в Джидде, Саудовская Аравия.

Многофункциональное сооружение может вместить до 40 тысяч зрителей. В феврале этого года Jeddah Super Dome принимала один из ивентов рестлинг-промоушена WWE.

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Арена была открыта в 2021 году и сразу же стала известна тем, что побила два рекорда по конструкции здания. Сооружение имеет самый большой непрерывный неоткрывающийся купол – диаметр 210 м, а высота 46 м.

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Как сообщает источник, Jeddah Super Dome планирует провести реванш Усик – Джошуа 23 июля, хотя раньше появилась информация о переносе боя.

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Напомним, что первый бой украинец убедительно выиграл у Джошуа и забрал все чемпионские пояса.

Хирн: "Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 23 июля" / Фото: REUTERS