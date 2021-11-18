19 листопада 19:30
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Динамо --
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Львів --
Зоря --
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Рух --
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Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
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Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Вільярреал --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
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Бешикташ --
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Інтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Ліверпуль --
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Рішення вже ухвалено: у Роналду буде новий тренер, якщо він не втече раніше

Олександр Трикіша
18 листопада, 18:12
Уле Гуннар Сульшер найближчим часом буде звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед. Керівництво клубу вже ухвалило рішення про його майбутнє, залишилося знайти наступника

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Останні результати команди не задовольняють керівництво команди, враховуючи скільки вони вклали в літні трансфери: Кріштіану Роналду, Рафаель Варан, Джейдон Санчо обійшлися клубу в 140 млн євро плюс зарплатня.

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Норвежець міг би бути звільнений і раніше, але йому поки що не знайшли заміну. Імовірними змінниками можуть бути наставник Лестера Брендан Роджерс та екстренер Реала Зінедін Зідан, пише The Sun.

Роналду і Зідан / Фото: Getty Images

Щоправда, раніше Зідан вже відхилив пропозицію МЮ, зізнавшись, що не готовий до роботи у Прем'єр-лізі.

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Втім, існує ймовірність, що боси "червоних дияволів" дозволять Сульшеру доопрацювати до кінця сезону, що дасть їм додатковий час, щоб умовити Зідана.

Також ми раніше писали, що Маурісіо Почеттіно готовий повернутися до АПЛ: Манчестер Юнайтед розглядає кандидатуру аргентинця