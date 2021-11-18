Рішення вже ухвалено: у Роналду буде новий тренер, якщо він не втече раніше

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Останні результати команди не задовольняють керівництво команди, враховуючи скільки вони вклали в літні трансфери: Кріштіану Роналду, Рафаель Варан, Джейдон Санчо обійшлися клубу в 140 млн євро плюс зарплатня.

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Норвежець міг би бути звільнений і раніше, але йому поки що не знайшли заміну. Імовірними змінниками можуть бути наставник Лестера Брендан Роджерс та екстренер Реала Зінедін Зідан, пише The Sun.

Роналду і Зідан / Фото: Getty Images

Щоправда, раніше Зідан вже відхилив пропозицію МЮ, зізнавшись, що не готовий до роботи у Прем'єр-лізі.

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Втім, існує ймовірність, що боси "червоних дияволів" дозволять Сульшеру доопрацювати до кінця сезону, що дасть їм додатковий час, щоб умовити Зідана.

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