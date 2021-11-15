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Рекорд побитий! 15-річний румун став наймолодшим футболістом, який зіграв за збірну

Павло Василенко
15 листопада, 08:24
15-річний Енес Салі став наймолодшим футболістом європейської збірної, який зіграв у офіційному матчі

Енес Салі / Фото: Getty Images

У матчі збірної Румунії проти Ліхтенштейна (2:0) півзахисник вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Андрея Івана, та побив рекорд Мартіна Едегора.

Раніше ми писали, що двобій відбору на ЧС-2022 між Португалією та Сербією завершився сенсацією.

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Норвежець дебютував за збірну Норвегії у кваліфікаційній грі Євро-2016 у 15 років та 301 день, а Салі зробив це на 37 днів раніше.

Вісім відведених хвилин у матчі з Ліхтенштейном румунський талант використав максимально продуктивно: всього шість разів торкнувся м'яча, натомість встиг пробити у площину, віддати дві точні передачі.

До 2017 року Салі тренувався в академії Вудбрідж Страйкерс. Після цього він два роки перебував в академії Барселони і повернувся до Румунії.

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Наразі Салі виступає за румунський клуб Фарул.