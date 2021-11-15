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Рекорд побит! 15-летний румын стал самым молодым футболистом, сыгравший за сборную

Павел Василенко
15 ноября, 08:24
15-летний Энес Сали стал самым молодым футболистом европейской сборной, который сыграл в официальном матче

Энес Сали / Фото: Getty Images

В матче сборной Румынии против Лихтенштейна (2:0) полузащитник вышел на поле на 82-й минуте, заменив Андрея Ивана, и побил рекорд Мартина Эдегора.

Ранее мы писали, что поединок отбора на ЧМ-2022 между Португалией и Сербией завершился сенсацией.

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Норвежец дебютировал за сборную Норвегии в квалификационной игре Евро-2016 в 15 лет и 301 день, а Сали сделал это на 37 дней раньше.

Восемь отведенных минут в матче с Лихтенштейном румынский талант использовал максимально продуктивно: всего шесть раз коснулся мяча, зато успел пробить в створ, отдать две точные передачи.

До 2017 года Сали тренировался в академии Вудбридж Страйкерс. После этого он два года находился в академии Барселоны и вернулся в Румынию.

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Сейчас Сали выступает за румынский клуб Фарул.