5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна 3
Маріуполь 3
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
5 грудня 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Рідкісний випадок у боксі: такого нокдауна ви могли ще не бачити

Любомир Луканюк
5 грудня, 23:45
Джо Маккой і Фано Корі увійшли в історію як боксери, які одночасно відправили один одного в нокдаун

Суддя не зміг визначити переможця / Фото: Колаж: Сьогодні

В Австралії відбувся вечір боксу, де на ринг вийшли Джо Маккой і Фано Корі. Нічим не примітні боксери після бою стали відомими на весь світ.

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Справа в тому, що Джо і Фано одночасно відправили один одного в нокдаун. Це сталося у другому раунді.

Рефері відкрив рахунок для обох суперників, але вони змогли продовжити бій.

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У результаті боксери пройшли всю відведену дистанцію і судді не змогли визначити переможця – нічия