5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна 3
Мариуполь 3
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
5 декабря 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Редчайший случай в боксе: такого нокдауна вы могли еще не видеть

Любомир Луканюк
5 декабря, 23:45
Джо Маккой и Фано Кори вошли в историю, как боксеры, которые одновременно отправили друг друга в нокдаун

Судья не смог определить победителя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Австралии состоялся вечер бокса, где на ринг вышли Джо Маккой и Фано Кори. Ничем не примечательные боксеры после боя стали знаменитыми на весь мир.

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Дело в том, что Джо и Фано одновременно отправили друг друга в нокдаун. Это произошло во втором раунде.

Рефери открыл счет для обоих соперников, но они сумели продолжить бой.

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В итоге боксеры прошли всю отведенную дистанцию и судьи не смогли определить победителя – ничья