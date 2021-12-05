Редчайший случай в боксе: такого нокдауна вы могли еще не видеть

Судья не смог определить победителя / Фото: Коллаж: Сегодня
В Австралии состоялся вечер бокса, где на ринг вышли Джо Маккой и Фано Кори. Ничем не примечательные боксеры после боя стали знаменитыми на весь мир.
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Дело в том, что Джо и Фано одновременно отправили друг друга в нокдаун. Это произошло во втором раунде.
Рефери открыл счет для обоих соперников, но они сумели продолжить бой.
В итоге боксеры прошли всю отведенную дистанцию и судьи не смогли определить победителя – ничья