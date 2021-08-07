Ребров стане новим тренером збірної України. Маркевич в гніві покинув УАФ

Мирон Маркевич розповів, що замість Андрія Шевченка тренуватиме національну збірну Сергій Ребров. Про його призначення оголосять 9 серпня, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати", – додав Маркевич.

"Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати.

Однак журналіст Ігор Бурбас опублікував іншу версію того, чому Маркевич пішов з посади голови комітету збірних УАФ.

"Дзвінок від Маркевича. Обурений, що подається все, ніби він вибагливий щодо умов і тому не зійшовся з УАФ щодо контракту.

Дослівно: "Мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку", – написав Бурбас в Twitter.