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Ребров-молодший в ударі: син легенди вразив матір в Еміратах (відео)

Андрій Трофімов
25 січня, 16:04
У 6-річного Микити Реброва закінчилося тренування, а він продовжує забивати – з усього видно, росте ще один футболіст

Ребров, його дружина і діти / Фото: Instagram

Син Сергія Реброва Микита, якому нещодавно виповнилося шість років, крокує стопами батька – займається футболом і вирізняється такою ж старанністю, як його знаменитий батько.

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Нагадаємо, нині Ребров-старший очолює команду Аль-Айн, з якою лідирує у чемпіонаті ОАЕ.

Дружина Сергія Реброва Анна поділилася в сторіз відео футбольного тренування 6-річного Микити, який і по воротах б'є, і сам стає на ворота – відбивати удари інших.

На спині у хлопчика номер 11, як колись у тата у Динамо, та напис: "Nikita".

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"Тренування закінчилося, а забрати додому неможливо", – написала у себе в сторіз Анна Реброва.

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Раніше ми писали, що Микита Ребров в Еміратах навчається у Вrighton Сollege Dubai, де вартість навчання коштує в середньому 550 тисяч гривень на рік. Хлопчик вільно володіє англійською і нещодавно навіть взяв участь у театральній виставі до Нового року.

Разом із дружиною Анною Сергій Ребров виховує двох дітей – крім 6-річного Микити, у них є син Олександр, якому чотири роки.

Також ексфорвард і колишній тренер Динамо має сина від першого шлюбу – Дмитру Реброву 22 роки, він живе в Англії, де займався в школі Тоттенгема, а нині навчається на спортивного журналіста.