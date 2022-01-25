Ребров-младший в ударе: сын легенды поразил мать в Эмиратах (видео)

Ребров, его жена и дети / Фото: Instagram

Сын Сергея Реброва Никита, которому недавно исполнилось шесть лет, идет по стопам отца – занимается футболом и отличается таким же усердием, как и его знаменитый отец.

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Напомним, сейчас Ребров-старший возглавляет команду Аль-Айн, с которой лидирует в чемпионате ОАЭ.

Супруга Сергея Реброва Анна поделилась в сториз видео футбольной тренировки 6-летнего Никиты, который и по воротам лупит, и сам становится на ворота – отбивать удары других.

На спине у мальчика номер 11, как когда-то у папы в Динамо, и надпись: "Nikita".

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"Тренировка закончилась, а забрать домой невозможно", – написала у себя в сториз Анна Реброва.

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Ранее мы писали, что Никита Ребров в Эмиратах учится в Вrighton Сollege Dubai, где стоимость обучения стоит в среднем 550 тысяч гривен в год. Мальчик свободно владеет английским и недавно даже принял участие в театральном представлении к Новому году.

Вместе с женой Анной Сергей Ребров воспитывает двух детей – помимо 6-летнего Никиты у них есть сын Александр, которому четыре года.

Также у экс-форварда и бывшего тренера Динамо есть сын от первого брака – Дмитрию Реброву 22 года, он живет в Англии, где занимался в школе Тоттенхэма, а сейчас учится на спортивного журналиста.