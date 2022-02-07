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Реал роздумує над зміною головного тренера через Луніна

Олександр Трикіша
7 лютого, 11:48
Керівництво Реала незадоволене роботою Карло Анчелотті і вже підшукало йому заміну. Тренерська ротація може статися після закінчення сезону

Лунін практично не грає при Анчелотті / Фото: REUTERS

Головним претендентом на роботу в Реалі є колишній наставник збірної Німеччини Йоахім Льов, який пропрацював із рідною збірною 15 років.

Про це повідомляє El Nacional.

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Головна претензія до Анчелотті – відсутність ротації у складі. Керівництво хоче, щоб італієць давав більше ігрової практики іншим футболістам.

Андрій Лунін / Фото: Twitter

Насамперед це стосується нашого Андрія Луніна. Українець щільно сидить за спиною у Тібо Куртуа і виходить на поле лише в екстреному випадку. У поточному сезоні Лунін лише двічі з'явився на полі у матчах Кубка Іспанії. Хоча Лунін отримав невисоку оцінку за перемогу у Кубку Іспанії.

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Щоправда, Реал упевнено лідирує у чемпіонаті Іспанії, вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Парі Сен-Жермен. Навряд чи керівництво Реала наважиться на звільнення Анчелотті, якщо клуб продовжить показувати високі результати.