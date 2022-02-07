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Реал раздумывает над сменой главного тренера из-за Лунина

Александр Трикиша
7 февраля, 11:48
Руководство Реала недовольно работой Карло Анчелотти и уже подыскало для него замену. Тренерская ротация может произойти по окончании сезона

Лунин практически не играет при Анчелотти / Фото: REUTERS

Главным претендентом на работу в Реале является бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв, проработавший с родной сборной 15 лет.

Об этом сообщает El Nacional.

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Главная претензия к Анчелотти – отсутствие ротации в составе. Руководство хочет, чтобы итальянец давал больше игровой практики другим футболистам.

Андрей Лунин / Фото: Twitter

В первую очередь, это касается нашего Андрея Лунина. Украинец плотно сидит за спиной у Тибо Куртуа и выходит на поле лишь в экстренном случае. В текущем сезоне Лунин лишь два раза появился на поле в матчах Кубка Испании. Хотя Лунин получил невысокую оценку за победу в Кубке Испании.

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Правда, Реал уверенно лидирует в чемпионате Испании, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с Пари Сен-Жермен. Вряд ли руководство Реала решится на увольнение Анчелотти, если клуб продолжит показывать высокие результаты.