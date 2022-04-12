Реал – Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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Матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сьогодні пройдуть у Європі. У Мадриді Реал приймає Челсі.
Тиждень тому іспанський клуб здобув перемогу на виїзді – 3:1 . Завдяки хет-трику Каріма Бензема.
Матч Реал – Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку у Лондоні.
Хто фаворит
Після впевненої перемоги в Лондоні мадридський клуб має величезні шанси на вихід у півфінал турніру. Саме так вважають букмекери. Котирування на прохід Реала 1.07 , на прохід Челсі – 9.60 .
Щодо матчу, то і тут аналітики вважають фаворитом іспанців. Коефіцієнт на перемогу Реала 2.55 , на нічию – 3.65 , на перемогу Челсі – 2.70 .
Де дивитись
В Україні поєдинок Реал – Челсі у прямому ефірі можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .
Слово тренерам
Карло Анчелотті, головний тренер Реала:
"Ми контролювали хід першого поєдинку, здорово зіграли на контратаках. Але позаду лише перший матч. У нас є певна перевага, але у вівторок буде інша гра. Не забуватимемо, що Челсі – чинний переможець Ліги чемпіонів".
Томас Тухель, головний тренер Челсі:
Зрозуміло, що нам навряд чи вдасться відігратися, але спробувати варто. у першому матчі".
Нове правило
У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді .
Що далі
Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Манчестер Сіті або Атлетіко . У першому матчі 1/4 фіналу англійці мінімально перемогли іспанців (1:0)