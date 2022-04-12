Реал – Челси: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Бензема забил три гола в Лондоне / Фото: REUTERS

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня пройдут в Европе. В Мадриде Реал принимает Челси.

Неделю назад испанский клуб добыл победу на выезде – 3:1. Благодаря хет-трику Карима Бензема.

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Матч Реал – Челси начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в Лондоне.

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Кто фаворит

После уверенной победы в Лондоне, мадридский клуб имеет огромные шансы на выход в полуфинал турнира. Именно так считают букмекеры. Котировки на проход Реала – 1.07, на проход Челси – 9.60.

Что касается матча, то и здесь аналитики считают фаворитом испанцев. Коэффициент на победу Реала – 2.55, на ничью – 3.65, на победу Челси – 2.70.

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Где смотреть

В Украине поединок Реал – Челси в прямом эфире можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Слово тренерам

Карло Анчелотти, главный тренер Реала:

"Мы контролировали ход первого поединка, здорово сыграли на контратаках. Но позади только первый матч. У нас есть определенное преимущество, но во вторник будет другая игра. Не будем забывать, что Челси – действующий победитель Лиги чемпионов".

Томас Тухель, главный тренер Челси:

"Понятно, что нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит. Попробовать – значит, сыграть с максимальной отдачей. Отдадим все силы без оглядки на шансы добиться нужного результата. Это большой матч, большой футбольный вечер, и мы постараемся проявить себя лучше, чем в первом матче".

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

Что дальше

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Манчестер Сити или Атлетико. В первом матче 1/4 финала англичане минимально победили испанцев (1:0)