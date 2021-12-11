Розв'язка у Формулі-1: Ферстаппен став ближчим до чемпіонства

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters
Макс Ферстаппен із поул-позишн стартує у недільній гонці Формули-1 завдяки тому, що сьогодні виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі.
Другий рядок у кваліфікації посів його конкурент із Мерседеса Льюїс Гамільтон, який поступився Максу майже чотирма десятими секунди.
Гонка, яка визначить чемпіона, розпочнеться у неділю, 12 грудня, о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, до вирішальних перегонів в ОАЕ Гамільтон і Ферстаппен підійшли з однаковим багажем, набравши по 369,5 очка.
"Це те, чого ми хотіли, але це було нелегко з огляду на форму, в якій ми перебуваємо в останніх перегонах, – прокоментував виграш кваліфікації Ферстаппен. – Тепер я просто з нетерпінням чекаю на неділю, тому що це – найважливіший день".
Гран-прі Абу-Дабі. Кваліфікація
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:22.109
- 2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0.371
- 3. Ландо Норріс (Макларен) +0.822
- 4. Серхіо Перес (Ред Булл) +0.838
- 5. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) +0.883
- 6. Валттері Боттас (Мерседес) +0.927
- 7. Шарль Леклер (Феррарі) +1.013
- 8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1.111
- 9. Естебан Окон (Альпін) +1.280
- 10. Даніель Ріккардо (Макларен) +1.300
Не пройшли до третього сегменту
- 11. Фернандо Алонсо (Альпін) – 1:23.460
- 12. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 1:24.043
- 13. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 1:24.066
- 14. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – 1:24.251
- 15. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1:24.305
Не пройшли до другого сегменту
- 16. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1:24.338
- 17. Джордж Рассел (Вільямс) – 1:24.423
- 18. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1:24.779
- 19. Мік Шумахер (Хаас) – 1:24.906
- 20. Микита Мазепін (Хаас) – 1:25.685