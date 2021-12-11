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Розв'язка у Формулі-1: Ферстаппен став ближчим до чемпіонства

Олег Люлька
11 грудня, 16:54
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу у кваліфікації останнього в сезоні Гран-прі Абу-Дабі – він за крок від титулу короля Формули-1

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

Макс Ферстаппен із поул-позишн стартує у недільній гонці Формули-1 завдяки тому, що сьогодні виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі.

Другий рядок у кваліфікації посів його конкурент із Мерседеса Льюїс Гамільтон, який поступився Максу майже чотирма десятими секунди.

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Гонка, яка визначить чемпіона, розпочнеться у неділю, 12 грудня, о 15:00 за київським часом.

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Нагадаємо, до вирішальних перегонів в ОАЕ Гамільтон і Ферстаппен підійшли з однаковим багажем, набравши по 369,5 очка.

"Це те, чого ми хотіли, але це було нелегко з огляду на форму, в якій ми перебуваємо в останніх перегонах, – прокоментував виграш кваліфікації Ферстаппен. – Тепер я просто з нетерпінням чекаю на неділю, тому що це – найважливіший день".

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Гран-прі Абу-Дабі. Кваліфікація

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:22.109
  • 2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0.371
  • 3. Ландо Норріс (Макларен) +0.822
  • 4. Серхіо Перес (Ред Булл) +0.838
  • 5. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) +0.883
  • 6. Валттері Боттас (Мерседес) +0.927
  • 7. Шарль Леклер (Феррарі) +1.013
  • 8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1.111
  • 9. Естебан Окон (Альпін) +1.280
  • 10. Даніель Ріккардо (Макларен) +1.300

Не пройшли до третього сегменту

  • 11. Фернандо Алонсо (Альпін) – 1:23.460
  • 12. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 1:24.043
  • 13. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 1:24.066
  • 14. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – 1:24.251
  • 15. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1:24.305

Не пройшли до другого сегменту

  • 16. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1:24.338
  • 17. Джордж Рассел (Вільямс) – 1:24.423
  • 18. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1:24.779
  • 19. Мік Шумахер (Хаас) – 1:24.906
  • 20. Микита Мазепін (Хаас) – 1:25.685