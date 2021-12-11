Розв'язка у Формулі-1: Ферстаппен став ближчим до чемпіонства

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

Макс Ферстаппен із поул-позишн стартує у недільній гонці Формули-1 завдяки тому, що сьогодні виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі.

Другий рядок у кваліфікації посів його конкурент із Мерседеса Льюїс Гамільтон, який поступився Максу майже чотирма десятими секунди.

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Гонка, яка визначить чемпіона, розпочнеться у неділю, 12 грудня, о 15:00 за київським часом.

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Нагадаємо, до вирішальних перегонів в ОАЕ Гамільтон і Ферстаппен підійшли з однаковим багажем, набравши по 369,5 очка.

"Це те, чого ми хотіли, але це було нелегко з огляду на форму, в якій ми перебуваємо в останніх перегонах, – прокоментував виграш кваліфікації Ферстаппен. – Тепер я просто з нетерпінням чекаю на неділю, тому що це – найважливіший день".

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Гран-прі Абу-Дабі. Кваліфікація

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:22.109

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0.371

3. Ландо Норріс (Макларен) +0.822

4. Серхіо Перес (Ред Булл) +0.838

5. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) +0.883

6. Валттері Боттас (Мерседес) +0.927

7. Шарль Леклер (Феррарі) +1.013

8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1.111

9. Естебан Окон (Альпін) +1.280

10. Даніель Ріккардо (Макларен) +1.300

Не пройшли до третього сегменту

11. Фернандо Алонсо (Альпін) – 1:23.460

12. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 1:24.043

13. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 1:24.066

14. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – 1:24.251

15. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1:24.305

Не пройшли до другого сегменту