Развязка в Формуле-1: Ферстаппен стал ближе к чемпионству

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters
Макс Ферстаппен с поул-позишн стартует в воскресной гонке Формулы-1 благодаря тому, что сегодня выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.
Второе место в квалификации занял его конкурент из Мерседеса Льюис Хэмилтон, уступивший Максу почти четыре десятые секунды.
Гонка, которая определит чемпиона, начнется в воскресенье, 12 декабря, в 15:00 по киевскому времени.
Напомним, к решающей гонке в ОАЭ Хэмилтон и Ферстаппен подошли с одинаковым багажом, набрав по 369,5 очка.
"Это то, чего мы хотели, но это было нелегко, учитывая форму, в которой мы находимся в последних гонках, – прокомментировал выигрыш квалификации Ферстаппен. – Теперь я просто с нетерпением жду воскресенья, потому что это – самый важный день".
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:22.109
- 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0.371
- 3. Ландо Норрис (Макларен) +0.822
- 4. Серхио Перес (Ред Булл) +0.838
- 5. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +0.883
- 6. Валттери Боттас (Мерседес) +0.927
- 7. Шарль Леклер (Феррари) +1.013
- 8. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.111
- 9. Эстебан Окон (Альпин) +1.280
- 10. Даниэль Риккардо (Макларен) +1.300
Не прошли в третий сегмент
- 11. Фернандо Алонсо (Альпин) – 1:23.460
- 12. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 1:24.043
- 13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 1:24.066
- 14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1:24.251
- 15. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1:24.305
Не прошли во второй сегмент
- 16. Николас Латифи (Уильямс) – 1:24.338
- 17. Джордж Расселл (Уильямс) – 1:24.423
- 18. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1:24.779
- 19. Мик Шумахер (Хаас) – 1:24.906
- 20. Никита Мазепин (Хаас) – 1:25.685