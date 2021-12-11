Развязка в Формуле-1: Ферстаппен стал ближе к чемпионству

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

Макс Ферстаппен с поул-позишн стартует в воскресной гонке Формулы-1 благодаря тому, что сегодня выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.

Второе место в квалификации занял его конкурент из Мерседеса Льюис Хэмилтон, уступивший Максу почти четыре десятые секунды.

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Гонка, которая определит чемпиона, начнется в воскресенье, 12 декабря, в 15:00 по киевскому времени.

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Напомним, к решающей гонке в ОАЭ Хэмилтон и Ферстаппен подошли с одинаковым багажом, набрав по 369,5 очка.

"Это то, чего мы хотели, но это было нелегко, учитывая форму, в которой мы находимся в последних гонках, – прокомментировал выигрыш квалификации Ферстаппен. – Теперь я просто с нетерпением жду воскресенья, потому что это – самый важный день".

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Гран-при Абу-Даби. Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:22.109

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0.371

3. Ландо Норрис (Макларен) +0.822

4. Серхио Перес (Ред Булл) +0.838

5. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +0.883

6. Валттери Боттас (Мерседес) +0.927

7. Шарль Леклер (Феррари) +1.013

8. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.111

9. Эстебан Окон (Альпин) +1.280

10. Даниэль Риккардо (Макларен) +1.300

Не прошли в третий сегмент

11. Фернандо Алонсо (Альпин) – 1:23.460

12. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 1:24.043

13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 1:24.066

14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1:24.251

15. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1:24.305

Не прошли во второй сегмент