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Развязка в Формуле-1: Ферстаппен стал ближе к чемпионству

Олег Люлька
11 декабря, 16:54
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации последнего в сезоне Гран-при Абу-Даби – он в шаге от титула короля Формулы-1

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

Макс Ферстаппен с поул-позишн стартует в воскресной гонке Формулы-1 благодаря тому, что сегодня выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.

Второе место в квалификации занял его конкурент из Мерседеса Льюис Хэмилтон, уступивший Максу почти четыре десятые секунды.

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Гонка, которая определит чемпиона, начнется в воскресенье, 12 декабря, в 15:00 по киевскому времени.

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Напомним, к решающей гонке в ОАЭ Хэмилтон и Ферстаппен подошли с одинаковым багажом, набрав по 369,5 очка.

"Это то, чего мы хотели, но это было нелегко, учитывая форму, в которой мы находимся в последних гонках, – прокомментировал выигрыш квалификации Ферстаппен. – Теперь я просто с нетерпением жду воскресенья, потому что это – самый важный день".

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Гран-при Абу-Даби. Квалификация

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:22.109
  • 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0.371
  • 3. Ландо Норрис (Макларен) +0.822
  • 4. Серхио Перес (Ред Булл) +0.838
  • 5. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +0.883
  • 6. Валттери Боттас (Мерседес) +0.927
  • 7. Шарль Леклер (Феррари) +1.013
  • 8. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.111
  • 9. Эстебан Окон (Альпин) +1.280
  • 10. Даниэль Риккардо (Макларен) +1.300

Не прошли в третий сегмент

  • 11. Фернандо Алонсо (Альпин) – 1:23.460
  • 12. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 1:24.043
  • 13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 1:24.066
  • 14. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1:24.251
  • 15. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1:24.305

Не прошли во второй сегмент

  • 16. Николас Латифи (Уильямс) – 1:24.338
  • 17. Джордж Расселл (Уильямс) – 1:24.423
  • 18. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1:24.779
  • 19. Мик Шумахер (Хаас) – 1:24.906
  • 20. Никита Мазепин (Хаас) – 1:25.685