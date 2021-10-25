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Барселона 1
Реал 2
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
Минай 2
24 жовтня 17:00
Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря 1
Колос 0
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
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Аякс --
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Шериф --
Інтер --
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Маріуполь --
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Хіба це Тайсон? "Залізний" Майк знайшов безсмертя, але тепер з нього всі сміються

Сергій Шаховець
25 жовтня, 08:34
Знаменитий американський боксер був увічнений в бронзі. Щоправда скульптор явно не допрацював свій твір

Майку Тайсону встановили триметровий пам'ятник в Лас-Вегасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-чемпіону світу у суперважкій вазі за версією WBC, WBA і IBF встановили триметровий пам'ятник у знаменитій піцерії Mulberry Pizzeria, розташованої на території готелю Resorts World Las Vegas.

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Майк Тайсон був радий такій події. Він із задоволенням позував поруч зі своєю скульптурою і зробив знімок на її тлі.

"Нарешті безсмертний", – прокоментував пам'ятник Майк Тайсон.

Щоправда критики в соціальних мережах не поділяли захоплення "Залізного Майка". Багато хто відзначив несхожість копії з оригіналом.

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  • Люблю Майка, але ця статуя не схожа на нього, лол
  • Нічого схожого на Тайсона, але все ж не применшує того, що він один з найвидатніших боксерів в історії
  • Від того ж скульптора, що і статуя Кріштіану?

Втім це не сильно засмутило 55-річного спортсмена, адже головне це визнання. Сам Майк Тайсон виступив з промовою і подякував за надану йому честь.

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