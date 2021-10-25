24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря 1
Колос 0
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Спортинг --
Бешикташ --
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Интер --
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Динамо --
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Разве это Тайсон? "Железный" Майк обрел бессмертие, но теперь с него все смеются

Сергей Шаховец
25 октября, 08:34
Знаменитый американский боксер был увековечен в бронзе. Правда скульптор явно не доработал свое произведение

Майку Тайсону установили трехметровый памятник в Лас-Вегасе / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC, WBA и IBF установили трехметровый памятник в знаменитой пиццерии Mulberry Pizzeria, расположенной на территории гостиницы Resorts World Las Vegas.

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Майк Тайсон был рад такому событию. Он с удовольствием позировал рядом со своей скульптурой и сделал снимок на ее фоне.

"Наконец-то бессмертен", – прокомментировал памятник Майк Тайсон.

Правда критики в соцсетях не разделяли восторга "Железного Майка". Многие отметили непохожесть копии на оригинал.

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  • Люблю Майка, но эта статуя не похожа на него, лол
  • Ничего похожего на Тайсона, но все же не умаляет того, что он один из величайших боксеров в истории
  • От того же скульптора, что и статуя Криштиану?

Впрочем это не сильно расстроило 55-летнего спортсмена, ведь главное это признание. Сам Майк Тайсон выступил с речью и поблагодарил за оказанную ему честь.

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