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Розмінна монета для Манчестер Сіті: Зінченко може переїхати до Італії по бартеру

Анатолій Дерека
8 червня, 18:23
Манкуніанці мають намір викупити у Інтера Мілана Шкріньяра та розглядають українця як спосіб збити ціну

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Олександр Зінченко став впевненим гравцем основної обойми Манчестер Сіті за останні роки. Українець перейшов у стан манкуніанців у 2016 році та вже чотири рази став чемпіоном Англії.

Втім, ігрової практики в Олександра не так багато. Зінченко часто виходить на заміну, а Пеп Гвардіола найчастіше випускає його на позиції лівого захисника, а не хавбека. Вже неодноразово ходили чутки про можливу зміну прописки для українця.

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Раніше інтерес до гравця виявляв Евертон, а також два клуби з Лондона – Арсенал та Вест Гем. Проте Олександр також має варіант в Італії, де він може опинитися в Інтері.

Як повідомляє ресурс Inter Live, Зінченко може стати частиною угоди щодо переходу Мілана Шкріньяра в Ман Сіт.і "Містяни" хочуть посилити влітку центр оборони і словак є пріоритетним варіантом.

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Мілан Шкриняр

Втім, міланці вимагають за нього 70-80 мільйонів євро. Передбачається, що Сіті готовий буде заплатити "неррадзурі" 30 мільйонів та віддати Зінченка. Втім, реакція Інтера наразі невідома.

Нагадаємо, що контракт Олександра з манкуніанцями діє до 2024 року. Нинішнього сезону українець відіграв за Манчестер Сіті 28 матчів, оформивши п'ять асистів.