Розбили обличчя і вибили зуби в матчі проти Росії: важкий день туркені в Токіо

Чансу Озбай розплатилася кров'ю і зубами за перемогу / Фото: Reuters
У матчі зі збірною з РФ Озбай зіткнулася з гравцем своєї команди у п'ятому сеті заключного матчу групи B. Раніше заборонена "Катюша" звучала на Олімпіаді під час волейболу.
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Одночасно дві турецькі спортсменки намагалися зберегти м'яч у вирішальному сеті сутички з росіянками і дуже боляче зіткнулися головами. Озбай втратила кілька зубів, лікарі надали їй допомогу прямо на майданчику. Після цього волейболістку замінили.
Але жертва туркені була не марною. Зустріч групи B завершилася поразкою росіянок з рахунком 2:3 (25:21, 23:25 23:25 25:15, 10:15).
Збірна Туреччини набрала дев'ять очок і випередила Росію на одну позицію, зайнявши третє місце в групі B. У плей-офф вони зустрінуться зі збірною Бразилії або з командою Сербії.
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