Розбавила стрічку голою дупою: мати двох дітей пустує в Instagram

Третьякова Ліза хвалиться гарячими фото / Фото: Instagram

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому вона позує на сходинках в крихітному купальнику з леопардовим забарвленням.

"Ну можна ж мамі двох дітей хоч іноді розбавити стрічку голою дупою, а?! Тільки ццц. Р. S. Насправді у мене стільки залишилося не опублікованих красивих літніх фото, але виставляти їх вже якось не актуально, ехх ", – написала під фото Ліза.

Максим і Ліза виховують двох дітей – дочка Сабріна з'явилася на світ в лютому 2017 року, а син Даніель народився в березні цього року.