15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Розступіться, Усик йде! Від його ходи постраждав навіть Ломаченко

Олександр Трикіша
13 жовтня, 23:25
Аналітики ESPN оновили рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі після своїх перемог злетіли вгору

Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Олександр Усик переміг одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі ще ефектніше здолав Деонтея Уайлдера, нокаутувавши колишнього чемпіона в 11-му раунді. Британець захистив титул WBC.

Реклама

В оновленому рейтингу ESPN Ф'юрі піднявся з шостого на четверте місце, а Усик злетів відразу на чотири позиції і тепер займає четверту сходинку.

Дісталося навіть його другу і куму Василю Ломаченку, який через це опустився на одну позицію.

Реклама

"Усик довів, що може бути домінуючим боксером в двох категоріях, що, на мій погляд, надає ще більше ваги в рейтингу незалежно від дивізіону.

Те, як він впорався з Джошуа, відкрило мені очі на те, що він може привнести в суперважку вагу – ще один потенційно законний суперник Тайсону Ф'юрі", – так прокоментував перемогу Усика Майкл Ротштейн.

Цікаво, що аналітики жодного разу не віддали перше місце Усику, по одному разу поставили українця на друге і третє місце.

Реклама