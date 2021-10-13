Розступіться, Усик йде! Від його ходи постраждав навіть Ломаченко

Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Олександр Усик переміг одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі ще ефектніше здолав Деонтея Уайлдера, нокаутувавши колишнього чемпіона в 11-му раунді. Британець захистив титул WBC.

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В оновленому рейтингу ESPN Ф'юрі піднявся з шостого на четверте місце, а Усик злетів відразу на чотири позиції і тепер займає четверту сходинку.

Дісталося навіть його другу і куму Василю Ломаченку, який через це опустився на одну позицію.

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"Усик довів, що може бути домінуючим боксером в двох категоріях, що, на мій погляд, надає ще більше ваги в рейтингу незалежно від дивізіону. Те, як він впорався з Джошуа, відкрило мені очі на те, що він може привнести в суперважку вагу – ще один потенційно законний суперник Тайсону Ф'юрі", – так прокоментував перемогу Усика Майкл Ротштейн.

Цікаво, що аналітики жодного разу не віддали перше місце Усику, по одному разу поставили українця на друге і третє місце.