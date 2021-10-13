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Расступитесь Усик идет! От его поступи пострадал даже Ломаченко

Александр Трикиша
13 октября, 23:25
Аналитики ESPN обновили рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Александр Усик и Тайсон Фьюри после своих побед взлетели вверх

Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

Александр Усик победил единогласным решением судей Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри еще эффектнее одолел Деонтея Уайлдера, нокаутировав бывшего чемпиона в 11-м раунде. Британец защитил титул WBC.

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В обновленном рейтинге ESPN Фьюри поднялся с шестого на четвертое место, а Усик взлетел сразу на четыре позиции и теперь занимает четвертую строчку.

Досталось даже его другу и куму Василию Ломаченко, который из-за этого опустился на одну позицию.

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"Усик доказал, что может быть доминирующим боксером в двух категориях, что, на мой взгляд, придает еще больше веса в рейтинге вне зависимости от дивизиона.

То, как он справился с Джошуа, открыло мне глаза на то, что он может привнести в супертяжелый вес – еще один потенциально законный соперник Тайсону Фьюри", – так прокомментировал победу Усика Майкл Ротштейн.

Интересно, что аналитики ни разу не отдали первое место Усику, по одному разу поставили украинца на второе и третье место.

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