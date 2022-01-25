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Розсмішив усю Європу. Українець не забив гол у абсолютно порожні ворота (відео)

Любомир Луканюк
25 січня, 13:25
Гравець збірної України Ігор Корсун не зміг забити гол Сербії на Євро-2022, хоча перед ним не було жодного суперника

Корсун втік від захисника, але не забив гол / Фото: Getty Images

Цими днями проходить чемпіонат Європи з футзалу. Збірна України зберігає шанси на плей-офф.

У першому матчі групового етапу українці поступилися Нідерландам – 2:3, а потім розгромили Сербію – 6:1.

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Саме із сербами і стався епічний випадок. Наприкінці зустрічі серби пішли всіма силами вперед, замінивши воротаря польовим гравцем. У цей момент українцям вдалася контратака, і Ігор Корсун вибіг на абсолютно порожні ворота. Але надто далеко відпустив м'яч і розсмішив уболівальників.

Останній матч у групі Україна зіграє 28 січня проти Португалії. Положення в групі: Португалія – 6 очок, Україна – 3, Нідерланди – 3, Сербія – 0. Далі йдуть дві найкращі збірні.

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