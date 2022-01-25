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Рассмешил всю Европу. Украинец не забил гол в абсолютно пустые ворота (видео)

Любомир Луканюк
25 января, 13:25
Игрок сборной Украины Игорь Корсун не смог забить гол Сербии на Евро-2022, хотя перед ним не было ни одного соперника

Корсун убежал от защитника, но не забил гол / Фото: Getty Images

В эти дни проходит чемпионат Европы по футзалу. Сборная Украины сохраняет шансы на плей-офф.

В первом матче группового этапа украинцы уступили Нидерландам – 2:3, а затем разгромили Сербию – 6:1.

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Именно с сербами и произошел эпичный случай. В концовке встречи сербы пошли всеми силами вперед, заменив вратаря полевым игроком. В этот момент украинцам удалась контратака и Игорь Корсун выбежал на абсолютно пустые ворота. Но слишком далеко отпустил мяч и рассмешил болельщиков.

Последний матч в группе Украина сыграет 28 января против Португалии. Положение в группе: Португалия – 6 очков, Украина – 3, Нидерланды – 3, Сербия – 0. Далее идут две лучшие сборные.

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