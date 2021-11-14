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Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
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Розпухла вдвічі: фото ноги бійця UFC після п'яти раундів побиття

Олександр Трикіша
14 листопада, 12:18
У головному поєдинку UFC Fight Night 197 Макс Холловей одноголосним рішенням суддів переміг Яїра Родрігеса. Проте обом бійцям добре дісталося

Холловей і Родрігес добре пом'яли один одного / Фото: Getty Images

Після п'яти раундів рубки на обличчях бійців не було живого місця. Незважаючи на те, що бій завершився без нокауту, Холлоуей та Родрігес вирушили до шпиталю.

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Пізніше тренер Роодрігеса Ісраель Мартінес показав, як виглядає нога його підопічного після 25 хвилин рубки.

Раніше ми опублікували відео нокауту року: боєць MMA уклав суперника ударом коліном у стрибку. Поєдинок між Романом Фаральдо та Робертом Тернквістом на турнірі зі змішаних єдиноборств Bellator 271 завершився яскравим нокаутом у першому раунді.

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Нагадаємо, що у головному поєдинку турніру Bellator 271 легенда MMA Кріс Кіборг нокаутувала суперницю у першому раунді. Кріс Жустіно захистила титул чемпіонки Bellator у напівлегкій вазі.