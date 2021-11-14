Распухла в два раза: фото ноги бойца UFC после пяти раундов избиения

Холлоуэй и Родригес хорошо помяли друг друга / Фото: Getty Images

После пяти раундов рубки на лицах бойцов не было живого места. Несмотря на то, что бой завершился без нокаута, Холлоуэй и Родригес отправились в госпиталь.

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Позже тренер Роодригеса Исраэль Мартинес показал, как выглядит нога его подопечного после 25 минут рубки.

Ранее мы опубликовали видео нокаута года: боец MMA уложил соперника ударом коленом в прыжке. Поединок между Романом Фаральдо и Робертом Тернквистом на турнире по смешанным единоборствам Bellator 271 завершился ярким нокаутом в первом раунде.

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Напомним, что в главном поединке турнира Bellator 271 легенда MMA Крис Киборг нокаутировала соперницу в первом раунде. Крис Жустино защитила титул чемпионки Bellator в полулегком весе.