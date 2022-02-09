9 лютого 21:45
Манчестер Сіті 2
Брентфорд 0
9 лютого 83’
Мілан 4
Лаціо 0
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад українських спортсменів на Олімпіаді у Пекіні 10 лютого

Сергій Шаховець
9 лютого, 23:23
Представляємо розклад українських спортсменів, які виступатимуть на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Владислав Гераскевич / Фото: Reuters

У четвер, 10 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці виступатимуть у фігурному катанні, скелетоні, гірськолижному спорті, лижних гонках, фристайлі та санному спорті.

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Розклад українців на Олімпіаді 10 лютого

  • 03:30. Фігурне катання (довільна програма) – Іван Шмуратко
  • 03:30. Скелетон (перший заїзд) – Владислав Гераскевич
  • 04:30. Гірськолижний спорт (комбінація) – Іван Ковбаснюк
  • 09:00. Лижні гонки (класичні перегони, 10 км) – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
  • 13.00. Фрістайл (змішаний турнір) – збірна України
  • 15:30. Санний спорт (естафета) – збірна України

Українська команда боротиметься за медалі у фігурному катанні, лижних гонках, фристайлі та санному спорті.

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Нагадаємо, після шести днів Олімпіади у медальному заліку Ігор лідирує Німеччина, яка має п'ять золотих медалей.