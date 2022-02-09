Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 10 февраля

Владислав Гераскевич / Фото: Reuters
В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы выступят в фигурном катании, скелетоне, горнолыжном спорте, лыжной гонке, фристайле и санном спорте.
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Расписание украинцев на Олимпиаде 10 февраля
03:30. Фигурное катание (произвольная программа) – Иван Шмуратко 03:30. Скелетон (первый заезд) – Владислав Гераскевич 04:30. Горнолыжный спорт (комбинация) – Иван Ковбаснюк 09:00. Лыжные гонка (классическая гонка, 10 км) – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех 13:00. Фристайл (смешанный турнир) – сборная Украины 15:30. Санный спорт (эстафета) – сборная Украины
Украинская команда поборется за медали в фигурном катании, лыжных гонках, фристайле и санном спорте.
Напомним, после шести дней Олимпиады в медальном зачете Игр лидирует Германия, у которой пять золотых медалей.