9 февраля 21:45
Манчестер Сити 2
Брентфорд 0
9 февраля 83’
Милан 4
Лацио 0
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
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Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
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Эвертон --
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Интер --
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Ливерпуль --
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Ювентус --
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Расписание украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 10 февраля

Сергей Шаховец
9 февраля, 23:23
Представляем расписание украинских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине

Владислав Гераскевич / Фото: Reuters

В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы выступят в фигурном катании, скелетоне, горнолыжном спорте, лыжной гонке, фристайле и санном спорте.

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Расписание украинцев на Олимпиаде 10 февраля

  • 03:30. Фигурное катание (произвольная программа) – Иван Шмуратко
  • 03:30. Скелетон (первый заезд) – Владислав Гераскевич
  • 04:30. Горнолыжный спорт (комбинация) – Иван Ковбаснюк
  • 09:00. Лыжные гонка (классическая гонка, 10 км) – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех
  • 13:00. Фристайл (смешанный турнир) – сборная Украины
  • 15:30. Санный спорт (эстафета) – сборная Украины

Украинская команда поборется за медали в фигурном катании, лыжных гонках, фристайле и санном спорте.

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Напомним, после шести дней Олимпиады в медальном зачете Игр лидирует Германия, у которой пять золотых медалей.