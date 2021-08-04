У четвер, 5 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо виступлять 20 представників України. Вболіваємо за всіх наших спортсменів і сподіваємося на медалі!

Олександр Хижняк і Марія Повх, Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Наші олімпійці позмагаються в семи видах спорту. Гарантовано поповнить медальну скарбничку збірної України боксер Олександр Хижняк – він виступить у півфінальному поєдинку. Сподіваємося на вдалий виступ у карате Анжеліки Терлюги. Розпочне свій виступ на Олімпіаді-2020 п'ятиборець Павло Тимощенко – призер Олімпійських ігор у Ріо.

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 5 серпня:

03:10. Легка атлетика. Жінки, стрибки у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко .

03:44. Гребля на байдарках і каное. Жінки, каное-одиночка 200 м. Півфінал. Людмила Лузан. Фінал в 5:57

04:05. Гребля на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка 500 м. Півфінал. Юлія Юрійчук, Марія Повх. Фінал о 6:29

05:30. Вільна боротьба. Чоловіки, до 74 кг. 1/8 фіналу. Василь Михайлов .

06:00. Вільна боротьба. Чоловіки, до 125 кг. 1/8 фіналу. Олександр Хоцяновський .

09:03. Бокс. Чоловіки, до 75 кг. Півфінал. Олександр Хижняк .

10:30. Легка атлетика. Чоловіки, спортивна ходьба 20 км. Фінал. Іван Лосєв, Едуард Забуженко .

10:30. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки, раунд фехтування. Павло Тимощенко .

11:00. Карате. Жінки, куміте, 55 кг. Кваліфікаційний раунд. Анжеліка Терлюга . Фінал о 14:50.

13.00. Легка атлетика. Жінки, стрибки з жердиною. Фінал. Марина Кіліпко .

13:37. Легка атлетика. Жінки, естафета 4х400 м. Кваліфікація. Україна

Жан Беленюк приніс Україні перше золото Токіо / Фото: Reuters Реклама

Нагадаємо, що сьогодні українці завоювали чотири медалі:

Всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.