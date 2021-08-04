Олександр Хижняк і Марія Повх, Олімпіади-2020 / Фото: Reuters
Наші олімпійці позмагаються в семи видах спорту. Гарантовано поповнить медальну скарбничку збірної України боксер Олександр Хижняк – він виступить у півфінальному поєдинку. Сподіваємося на вдалий виступ у карате Анжеліки Терлюги. Розпочне свій виступ на Олімпіаді-2020 п'ятиборець Павло Тимощенко – призер Олімпійських ігор у Ріо.
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Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 5 серпня:
03:10. Легка атлетика. Жінки, стрибки у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко .
03:44. Гребля на байдарках і каное. Жінки, каное-одиночка 200 м. Півфінал. Людмила Лузан. Фінал в 5:57
04:05. Гребля на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка 500 м. Півфінал. Юлія Юрійчук, Марія Повх. Фінал о 6:29
05:30. Вільна боротьба. Чоловіки, до 74 кг. 1/8 фіналу. Василь Михайлов .
06:00. Вільна боротьба. Чоловіки, до 125 кг. 1/8 фіналу. Олександр Хоцяновський .
09:03. Бокс. Чоловіки, до 75 кг. Півфінал. Олександр Хижняк .
10:30. Легка атлетика. Чоловіки, спортивна ходьба 20 км. Фінал. Іван Лосєв, Едуард Забуженко .
10:30. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки, раунд фехтування. Павло Тимощенко .
11:00. Карате. Жінки, куміте, 55 кг. Кваліфікаційний раунд. Анжеліка Терлюга . Фінал о 14:50.
13.00. Легка атлетика. Жінки, стрибки з жердиною. Фінал. Марина Кіліпко .
13:37. Легка атлетика. Жінки, естафета 4х400 м. Кваліфікація. Україна
Жан Беленюк приніс Україні перше золото Токіо / Фото: Reuters
Жан Беленюк приніс Україні перше золото Токіо / Фото: Reuters
Нагадаємо, що сьогодні українці завоювали чотири медалі:
- Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном в греко-римській боротьбі
- Парвіз Насібов завоював срібло в греко-римській боротьбі
- Ірина Коляденко взяла бронзу у вільній боротьбі
- Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову нагороду
Всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
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