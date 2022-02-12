Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 13 лютого

Надії України - Джима і Підручний / Фото: Reuters

Головні надії України, яка поки що не має медалей на Іграх-2022, у змаганнях 13 лютого пов'язані з Юлією Джимою та Дмитром Підручним.

Джима стартує восьмою у жіночому біатлонному пасьюті, а Підручний – 13-м у чоловічому. За умови вдалої стрільби можна замахнутись і на медаль.

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Розклад українських спортсменів 13 лютого на Олімпіаді у Пекіні

3:30. Бобслей. Монобоб. Жінки. Перший заїзд. Лідія Гунько

Монобоб. Жінки. Перший заїзд. Лідія Гунько 11.00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування, 10 км. Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко

Жінки. Гонка переслідування, 10 км. Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко 12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км. Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко

Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км. Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко 13.00. Фристайл. Жіноча акробатика. Ольга Полюк

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Медальний залік після 12 лютого

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Нагадаємо, Україну в Пекіні-2022 представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Ігри триватимуть до 20 лютого.