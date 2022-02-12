12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 120’
Челсі 2
Палмейрас 1
12 лютого 19:00
Наполі 1
Інтер 1
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 13 лютого

Олег Люлька
12 лютого, 20:12
У неділю на зимових Іграх-2022 розіграють чергові медалі – Україна має шанс застрибнути на п'єдестал у біатлоні

Надії України - Джима і Підручний / Фото: Reuters

Головні надії України, яка поки що не має медалей на Іграх-2022, у змаганнях 13 лютого пов'язані з Юлією Джимою та Дмитром Підручним.

Джима стартує восьмою у жіночому біатлонному пасьюті, а Підручний – 13-м у чоловічому. За умови вдалої стрільби можна замахнутись і на медаль.

Реклама

Розклад українських спортсменів 13 лютого на Олімпіаді у Пекіні

  • 3:30. Бобслей. Монобоб. Жінки. Перший заїзд. Лідія Гунько
  • 11.00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування, 10 км. Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко
  • 12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км. Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко
  • 13.00. Фристайл. Жіноча акробатика. Ольга Полюк

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Медальний залік після 12 лютого

Реклама

Нагадаємо, Україну в Пекіні-2022 представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Ігри триватимуть до 20 лютого.