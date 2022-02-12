Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля

Надежды Украины - Джима и Пидручный / Фото: Reuters

Главные надежды Украины, пока что не имеющей медалей на Играх-2022, в соревнованиях 13 февраля связаны с Юлией Джимой и Дмитрием Пидручным.

Джима стартует восьмой в женском биатлонном пасьюте, а Пидручный – 13-м в мужском. При удачной стрельбе можно замахнуться и на медаль.

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Расписание украинских спортсменов 13 февраля на Олимпиаде в Пекине

3:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. Первый заезд. Лидия Гунько

Монобоб. Женщины. Первый заезд. Лидия Гунько 11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км. Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко 12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко 13:00. Фристайл. Женская акробатика. Ольга Полюк

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Медальный зачет после 12 февраля

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Напомним, Украину в Пекине-2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Игры продлятся до 20 февраля.