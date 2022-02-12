12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси 2
Палмейрас 1
12 февраля 19:00
Наполи 1
Интер 1
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
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Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля

Олег Люлька
12 февраля, 20:12
В воскресенье на зимних Играх-2022 разыграют очередные медали – Украина имеет шанс запрыгнуть на пьедестал в биатлоне

Надежды Украины - Джима и Пидручный / Фото: Reuters

Главные надежды Украины, пока что не имеющей медалей на Играх-2022, в соревнованиях 13 февраля связаны с Юлией Джимой и Дмитрием Пидручным.

Джима стартует восьмой в женском биатлонном пасьюте, а Пидручный – 13-м в мужском. При удачной стрельбе можно замахнуться и на медаль.

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Расписание украинских спортсменов 13 февраля на Олимпиаде в Пекине

  • 3:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. Первый заезд. Лидия Гунько
  • 11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км. Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко
  • 12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко
  • 13:00. Фристайл. Женская акробатика. Ольга Полюк

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Медальный зачет после 12 февраля

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Напомним, Украину в Пекине-2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Игры продлятся до 20 февраля.