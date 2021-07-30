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Розклад українців на Олімпіаді 31 липня: вболіваємо за Світоліну, Бухова, легкоатлетів

30 липня, 22:40

Сергій Шаховець

31 липня на Олімпіаді-2020 у Токіо пройде сьомий повноцінний змагальний день, визначаться нові чемпіони та призери літніх Ігор

Ганна Рижикова, Еліна Світоліна і Владислав Бухов / Фото: Reuters

31 липня на Олімпіаді-2020 виступлять 8 представників України. Бажаємо успіху всім нашим спортсменам. Особливі надії пов'язуємо з Еліною Свіоліною, яка побореться за бронзову медаль.

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 31 липня

Українці на Олімпіаді 31 липня

Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

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Владислав Бухов / Фото: Getty Images

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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