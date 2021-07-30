Розклад українців на Олімпіаді 31 липня: вболіваємо за Світоліну, Бухова, легкоатлетів

31 липня на Олімпіаді-2020 у Токіо пройде сьомий повноцінний змагальний день, визначаться нові чемпіони та призери літніх Ігор

Ганна Рижикова, Еліна Світоліна і Владислав Бухов / Фото: Reuters

31 липня на Олімпіаді-2020 виступлять 8 представників України. Бажаємо успіху всім нашим спортсменам. Особливі надії пов'язуємо з Еліною Свіоліною, яка побореться за бронзову медаль.

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 31 липня

Українці на Олімпіаді 31 липня

03:00. Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). Вікторія Ткачук

Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). 03:08. Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). Ганна Рижикова

Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). 03:16. Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). Марія Миколенко

Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). 03:30. Легка атлетика. Жінки, метання диска (кваліфікація). Наталя Семенова

Легка атлетика. Жінки, метання диска (кваліфікація). 05:16. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, вільним стилем (півфінал). Владислав Бухов

Плавання. Чоловіки, 50 метрів, вільним стилем (півфінал). 07:00. Стрибки на батуті. Чоловіки (кваліфікація). Микола Просторов . Фінал о 08:50

Стрибки на батуті. Чоловіки (кваліфікація). . Фінал о 08:50 10:30. Теніс. Жінки, одиночний розряд (матч за бронзову медаль). Еліна Світоліна

Теніс. Жінки, одиночний розряд (матч за бронзову медаль). 13:10. Легка атлетика. Чоловіки, стрибки у довжину (кваліфікація). Владислав Мазур

Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

/ Фото: Reuters Реклама

Владислав Бухов / Фото: Getty Images

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.