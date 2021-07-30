Розклад українців на Олімпіаді 31 липня: вболіваємо за Світоліну, Бухова, легкоатлетів

Ганна Рижикова, Еліна Світоліна і Владислав Бухов / Фото: Reuters
31 липня на Олімпіаді-2020 виступлять 8 представників України. Бажаємо успіху всім нашим спортсменам. Особливі надії пов'язуємо з Еліною Свіоліною, яка побореться за бронзову медаль.
Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 31 липня
Українці на Олімпіаді 31 липня
- 03:00. Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). Вікторія Ткачук
- 03:08. Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). Ганна Рижикова
- 03:16. Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). Марія Миколенко
- 03:30. Легка атлетика. Жінки, метання диска (кваліфікація). Наталя Семенова
- 05:16. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, вільним стилем (півфінал). Владислав Бухов
- 07:00. Стрибки на батуті. Чоловіки (кваліфікація). Микола Просторов. Фінал о 08:50
- 10:30. Теніс. Жінки, одиночний розряд (матч за бронзову медаль). Еліна Світоліна
- 13:10. Легка атлетика. Чоловіки, стрибки у довжину (кваліфікація). Владислав Мазур
Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters
/ Фото: Reuters
Владислав Бухов / Фото: Getty Images
Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.
Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
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